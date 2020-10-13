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В «Торпедо» объяснили отсутствие Игнашевича на матче c брянским «Динамо»

В «Торпедо» объяснили отсутствие Игнашевича на матче c брянским «Динамо»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич не присутствует на матче 15-го тура Футбольной национальной лиги с брянским «Динамо» (3:0, идёт 2-й тайм). «Автозаводцами» руководит со скамейки Евгений Алдонин.

«Отсутствие Игнашевича связано с простудой. Речь не идёт о коронавирусе», — сообщили «Чемпионату» в «Торпедо».

Матч «Торпедо» — «Динамо-Брянск» проходит в Москве на стадионе «Лужники». Обслуживает матч бригада арбитров под руководством Алекся Сухого (Люберцы), ассистируют судьи на линиях Сергей Ядров (Калининград) и Яков Клепцов (Ростов-на-Дону). Счёт был открыт в начале матча — на 8-й минуте автором забитого мяча стал Андрей Евдокимов. На 25-й минуте преимущество «Торпедо» увеличил Игорь Лебеденко. Вскоре счёт до крупного довёл Андрей Лях.

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