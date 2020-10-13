Украина — Испания: стартовые составы команд на матч Лиги наций

Стали известны стартовые составы сборных Украины и Испании, которые сыграют в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча пройдёт сегодня, 13 октября, на стадионе «НСК «Олимпийский» в Киеве. Начало встречи — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Украина — Испания.



Украина: Бущан, Соболь, Миколенко, Забарный, Караваев, Макаренко, Шапаренко, Сидорчук, Ярмоленко, Зубков, Яремчук.

Запасные: Шевченко, Ризнык, Чеберко, Конопля, Михайличенко, Пластун, Цыганков, Безус, Харатин, Коваленко, Марлос, Шепелев.



Испания: де Хеа, Навас, Рамос, Пау Торрес, Регилон, Каналес, Родриго Эрнандес, Мерино, Родриго Морено, Траоре, Фати.

Запасные: Аррисабалага, Симон, Гарсия, Гайя, Роберто, Бускетс, Себальос, Кампанья, Ольмо, Оярсабаль, Ферран Торрес.