Германия — Швейцария: составы команд на матч Лиги наций

Стали известны составы сборных Германии и Швейцарии на матч Лиги наций УЕФА… Встреча пройдёт сегодня, 13 октября, на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Германия — Швейцария.
Германия: Нойер, Гинтер, Киммих, Кроос, Вернер, Клостерманн, Рюдигер, Горецка, Гозенс, Гнабри, Хаверц.
Швейцария: Зоммер, Родригес, Шер, Эльведи, Видмер, Шакири, Фройлер, Джака, Цубер, Сеферович, Гавранович.
Обслужит матч французская бригада арбитров во главе с Рудди Букке. В бригаду войдут ассистенты Гийом Дебар и Бенжамен Паже. Резервный рефери — Амаури Делеру.
Сборная Германии, набрав 5 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы 4 Лиги А. Швейцария (1) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе 4 являются сборные Испании (7) и Украины (3). В следующем туре Германия сыграет с Украиной, а Швейцария проведёт матч с Испанией.
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