Латвия дома проиграла Мальте в Лиге наций

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Латвии проиграла национальной команде Мальты со счётом 0:1. Встреча состоялась в Риге на стадионе «Даугава». Обслуживала матч валлийская бригада арбитров под руководством Ивана Гриффита, ассистировали судьи на линиях Льюис Эдвардс и Иан Бёрд.

Единственный гол был забит в компенсированное время второго тайма. На 96-й минуте автором забитого мяча стал Стив Борг, которому ассистировал Стивен Пизани.

Сборная Мальты, набрав пять очков, занимает второе место в турнирной таблице группы 1 Лиги D. Латвия (3) — на 3-м месте. Лидером группы является сборная Фарерских островов (7).

В следующем туре Латвия дома сыграет с Фарерскими островами, а Мальта примет Андорру. Матчи состоятся 14 ноября.

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций в группе 1 дивизиона С Азербайжан и Кипр сыграли вничью со счётом 0:0.