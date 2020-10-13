«Факел» и «Алания» сыграли вничью. Матч прерывался из-за погасшего света на стадионе

В матче 15-го тура Футбольной национальной лиги вороженский «Факел» и владикавказская «Алания» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Воронеже на стадионе «Центральный стадион профсоюзов», обслуживал матч арбитр Сергей Чебан (Москва).
На 80-й минуте матч был прерван, так как на стадионе погас свет. Примерно через 50 минут игра возобновилась.
«Электричество пропало во всех домах в квартале», — написала пресс-служба «Алании» в «Твиттере».
«Алания», набрав 27 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Факел» (13) — на 19-м месте. Лидером турнира является «Нижний Новгород» (34).
В следующем туре «Факел» на выезде сыграет с «Текстильщиком», «Алания» дома встретится с «Шинником». Матчи состоятся 17 октября.
- 13 октября 2020
-
23:10
-
23:08
-
22:54
-
22:49
-
22:46
-
22:40
-
22:38
-
22:19
-
22:16
-
22:05
-
21:49
-
21:24
-
21:20
-
21:13
-
21:04
-
20:57
-
20:56
-
20:45
-
20:44
-
20:33
-
20:32
-
20:23
-
20:23
-
20:12
-
19:58
-
19:53
-
19:50
-
19:38
-
19:30
-
19:22
-
19:20
-
19:18
-
19:13
-
19:05
-
18:51