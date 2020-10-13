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«Факел» и «Алания» сыграли вничью. Матч прерывался из-за погасшего света на стадионе

«Факел» и «Алания» сыграли вничью. Матч прерывался из-за погасшего света на стадионе
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 15-го тура Футбольной национальной лиги вороженский «Факел» и владикавказская «Алания» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Воронеже на стадионе «Центральный стадион профсоюзов», обслуживал матч арбитр Сергей Чебан (Москва).

На 80-й минуте матч был прерван, так как на стадионе погас свет. Примерно через 50 минут игра возобновилась.

«Электричество пропало во всех домах в квартале», — написала пресс-служба «Алании» в «Твиттере».

«Алания», набрав 27 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Факел» (13) — на 19-м месте. Лидером турнира является «Нижний Новгород» (34).

В следующем туре «Факел» на выезде сыграет с «Текстильщиком», «Алания» дома встретится с «Шинником». Матчи состоятся 17 октября.

ФНЛ - Первый дивизион. 15-й тур
13 октября 2020, вторник. 19:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Алания
Владикавказ
Удаления: Григорьев – 66' / нет
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