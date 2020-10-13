Адольфо Гайч: надеюсь забить гол за ЦСКА в официальных матчах как можно скорее

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч прокомментировал результат товарищеского матча с тульским «Арсеналом» (1:1).



«Мы провели хороший матч. Этой встречей многие футболисты компенсировали недостаток игровой практики. И я очень доволен тем, что забил гол, пусть даже и не в официальной встрече. Это очень важно для меня.



Я надеюсь, что забью гол в официальных матчах как можно скорее! Сам очень хочу порадовать наших болельщиков. Мне кажется, я полностью готов как к играм в чемпионате России, так и в Лиге Европы. Я набрал отличные кондиции.



«Динамо» — клуб именитый, с традициями. Знаю, что это один из самых сильных соперников для нас. Поэтому матч будет зрелищным и сложным, но нам обязательно надо победить», — приводит слова Гайча официальный сайт ЦСКА.

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