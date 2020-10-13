Адольфо Гайч: надеюсь забить гол за ЦСКА в официальных матчах как можно скорее
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч прокомментировал результат товарищеского матча с тульским «Арсеналом» (1:1).
«Мы провели хороший матч. Этой встречей многие футболисты компенсировали недостаток игровой практики. И я очень доволен тем, что забил гол, пусть даже и не в официальной встрече. Это очень важно для меня.
Я надеюсь, что забью гол в официальных матчах как можно скорее! Сам очень хочу порадовать наших болельщиков. Мне кажется, я полностью готов как к играм в чемпионате России, так и в Лиге Европы. Я набрал отличные кондиции.
«Динамо» — клуб именитый, с традициями. Знаю, что это один из самых сильных соперников для нас. Поэтому матч будет зрелищным и сложным, но нам обязательно надо победить», — приводит слова Гайча официальный сайт ЦСКА.
Гончаренко: Гайч уже лучше понимает, чего мы от него хотим
- 13 октября 2020
-
23:10
-
23:08
-
22:54
-
22:49
-
22:46
-
22:40
-
22:38
-
22:19
-
22:16
-
22:05
-
21:49
-
21:24
-
21:20
-
21:13
-
21:04
-
20:57
-
20:56
-
20:45
-
20:44
-
20:33
-
20:32
-
20:23
-
20:23
-
20:12
-
19:58
-
19:53
-
19:50
-
19:38
-
19:30
-
19:22
-
19:20
-
19:18
-
19:13
-
19:05
-
18:51
Партнерский контент