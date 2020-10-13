Созин: наша молодёжка — одна из лучших после поколения Мостового

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал выход молодёжной сборной России на чемпионат Европы-2021.
«В XXI веке наша молодёжка выступала в финальном этапе Евро всего один раз. Да, сравнивать сложно — были разные поколения, много сопутствующих факторов, менялась обстановка в стране. Но наша нынешняя молодёжка — одна из лучших после поколения Мостового и Шалимова. Большинство игроков играют не только в основных составах клубов РПЛ, но и в Лиге чемпионов и Лиге Европы. А раньше редко можно было наблюдать, чтобы игрок молодёжки хотя бы выходил на поле в еврокубковых матчах.
Выход на Евро — большая и заслуженная победа. Но с таким составом нужно бороться за призовые места на Евро. Если не с таким составом, то с каким? Сейчас есть всё. А если сборная решит, что раз вышли, то можно успокоиться, тогда зачем вообще нужен этот молодёжный состав? Желаю молодёжке быть в призах на Евро, надо биться за золото», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 13 октября 2020
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