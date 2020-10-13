Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Зе Луиш: узнав об интересе «Локомотива», сразу сказал, что хочу присоединиться к клубу

Зе Луиш: узнав об интересе «Локомотива», сразу сказал, что хочу присоединиться к клубу
Футбол / РПЛ 0

Новичок «Локомотива» нападающий Зе Луиш признался, что долго не раздумывал над предложением «железнодорожников».

«Сейчас я чувствую, что вернулся домой. Мне очень комфортно в России, я рад снова быть здесь. Когда выхожу на улицу и ощущаю этот холод, он вызывает у меня приятное чувство ностальгии.

«Локомотив» — большой клуб, поэтому думал недолго. Когда узнал об интересе «Локомотива», сразу сказал, что хочу присоединиться к большому клубу, который играет в Лиге чемпионов и каждый год борется за титул. Для меня важно именно это. Я профессионал, куда бы я ни перешёл, я выкладываюсь на полную.

Конечно, Лига чемпионов была одной из многих причин перехода, но футболистам всегда хочется играть на таком уровне. Были и другие предложения, но мне больше всего хотелось в «Локомотив». Я знаю страну, мне нравится клуб, не нужно начинать всё с нуля», — приводит слова Зе Луиша официальный сайт «Локомотива».

Результат теста вратаря «Локомотива» Гильерме на коронавирус оказался отрицательным
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020