Зе Луиш: узнав об интересе «Локомотива», сразу сказал, что хочу присоединиться к клубу

Новичок «Локомотива» нападающий Зе Луиш признался, что долго не раздумывал над предложением «железнодорожников».



«Сейчас я чувствую, что вернулся домой. Мне очень комфортно в России, я рад снова быть здесь. Когда выхожу на улицу и ощущаю этот холод, он вызывает у меня приятное чувство ностальгии.



«Локомотив» — большой клуб, поэтому думал недолго. Когда узнал об интересе «Локомотива», сразу сказал, что хочу присоединиться к большому клубу, который играет в Лиге чемпионов и каждый год борется за титул. Для меня важно именно это. Я профессионал, куда бы я ни перешёл, я выкладываюсь на полную.



Конечно, Лига чемпионов была одной из многих причин перехода, но футболистам всегда хочется играть на таком уровне. Были и другие предложения, но мне больше всего хотелось в «Локомотив». Я знаю страну, мне нравится клуб, не нужно начинать всё с нуля», — приводит слова Зе Луиша официальный сайт «Локомотива».

Результат теста вратаря «Локомотива» Гильерме на коронавирус оказался отрицательным