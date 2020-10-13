Зе Луиш рассказал о физическом состоянии

Новичок «Локомотива» нападающий Зе Луиш рассказал о своём физическом состоянии.
«Сейчас тяжёлое время. Буду стараться изо всех сил. Удивила эта ситуация в России. Когда услышал о недельном отпуске, сразу сказал, что это безумие, так как придётся играть почти два года без перерыва.
Что касается моего состояния, то я начал подготовку позже всех футболистов «Порту», потому что контактировал с человеком, больным коронавирусом. Пришлось провести 14 дней дома, на карантине. Было тяжело начинать сезон, но я работал дома, старался поддерживать форму. Не могу сказать, что нахожусь в оптимальной форме, потому что не сыграл ни одного матча. Но буду много работать, чтобы выйти на свой уровень.
Не буду ставить временных рамок. Всё зависит от меня, и я приложу все силы. Уже говорил, что не готов на сто процентов, потому что не играл, а ещё и двухнедельный карантин сказался. Из-за коронавируса мир изменился, изменился футбол и вообще всё. Из-за этого я как будто на шаг позади. Остаётся лишь много работать», — приводит слова Зе Луиша официальный сайт «Локомотива».
- 14 октября 2020
-
00:36
-
00:29
-
00:19
-
00:05
- 13 октября 2020
-
23:52
-
23:43
-
23:36
-
23:35
-
23:17
-
23:10
-
23:08
-
22:54
-
22:49
-
22:46
-
22:40
-
22:38
-
22:19
-
22:16
-
22:05
-
21:49
-
21:24
-
21:20
-
21:13
-
21:04
-
20:57
-
20:56
-
20:45
-
20:44
-
20:33
-
20:32
-
20:23
-
20:23
-
20:12
-
19:58
-
19:53