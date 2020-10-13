Зе Луиш: пришёл в «Локомотив», чтобы стать чемпионом снова

Новичок «Локомотива» нападающий Зе Луиш отметил, что хочет завоевать чемпионский титул вместе с московским клубом, а также поделился мнением о форвардах команды.



«В «Локомотиве» ставлю самые высокие цели. Я пришёл в «Локомотив», чтобы стать чемпионом снова. Каждый год я хочу быть чемпионом, потому что это большой клуб. Нужно ставить такие цели. Иначе мыслить нельзя.



Каждый год я хочу совершенствоваться и становиться лучше. Если в прошлом году я забил меньше, в следующем хочу большего. Я нападающий и, чтобы помогать команде, должен забивать голы. В моей прошлой команде были хорошие форварды – мы должны конкурировать, но иногда я не играл из-за травм. В «Локомотиве» тоже хорошие футболисты. Смолов – один из лучших в чемпионате – дважды был лучшим бомбардиром. Эдер – хороший нападающий. В команде сильные форварды, но иногда все зависит от уверенности. Я здесь, чтобы помочь им и помочь «Локомотиву». Для этого нужно забивать голы – наша главная цель. Я приехал, чтобы забивать больше голов и помогать команде», — приводит слова Зе Луиша официальный сайт «Локомотива».

Зе Луиш: узнав об интересе «Локомотива», сразу сказал, что хочу присоединиться к клубу