Зе Луиш — о соперниках «Локомотива» в ЛЧ: можно играть и с «Баварией», и с «Атлетико»

Новичок «Локомотива» нападающий Зе Луиш поделился своим мнением о соперниках московской команды на групповом этапе Лиги чемпионов. Напомним, «Локомотив» сыграет в группе А с мадридским «Атлетико», мюнхенской «Баварией» и «Ред Булл Зальцбург».



«Я знаю результаты жеребьёвки и очень хочу сыграть в этих матчах. Боюсь ли я? Я никогда не боюсь! Я очень рад! Меня трясёт, я уже чувствую этот адреналин — услышать гимн Лиги чемпионов! Неважно, с кем мы играем — будь то «Реал» или «Бавария». Чего нам бояться? Это хорошие матчи. Можно играть и с «Баварией», и с «Атлетико». Ты видишь, какой сейчас футбол – это безумие. Поэтому мы должны встретиться с ними лицом к лицу», — приводит слова Зе Луиша официальный сайт «Локомотива».



Напомним, в первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» сыграет с «Ред Булл Зальцбург». Встреча состоится 21 октября.

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