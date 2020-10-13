Зе Луиш — о соперниках «Локомотива» в ЛЧ: можно играть и с «Баварией», и с «Атлетико»

Новичок «Локомотива» нападающий Зе Луиш поделился своим мнением о соперниках московской команды на групповом этапе Лиги чемпионов. Напомним, «Локомотив» сыграет в группе А с мадридским «Атлетико», мюнхенской «Баварией» и «Ред Булл Зальцбург».
«Я знаю результаты жеребьёвки и очень хочу сыграть в этих матчах. Боюсь ли я? Я никогда не боюсь! Я очень рад! Меня трясёт, я уже чувствую этот адреналин — услышать гимн Лиги чемпионов! Неважно, с кем мы играем — будь то «Реал» или «Бавария». Чего нам бояться? Это хорошие матчи. Можно играть и с «Баварией», и с «Атлетико». Ты видишь, какой сейчас футбол – это безумие. Поэтому мы должны встретиться с ними лицом к лицу», — приводит слова Зе Луиша официальный сайт «Локомотива».
Напомним, в первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» сыграет с «Ред Булл Зальцбург». Встреча состоится 21 октября.
- 14 октября 2020
-
00:36
-
00:29
-
00:19
-
00:05
- 13 октября 2020
-
23:52
-
23:43
-
23:36
-
23:35
-
23:17
-
23:10
-
23:08
-
22:54
-
22:49
-
22:46
-
22:40
-
22:38
-
22:19
-
22:16
-
22:05
-
21:49
-
21:24
-
21:20
-
21:13
-
21:04
-
20:57
-
20:56
-
20:45
-
20:44
-
20:33
-
20:32
-
20:23
-
20:23
-
20:12
-
19:58
-
19:53