Кьеллини — о коронавирусе у Роналду: с Криштиану всё в порядке, он загорает

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал новость о заражении нападающего туринцев Криштиану Роналду коронавирусом.



«С Криштиану всё в порядке, он спокоен и загорает. Когда он придёт в норму, всё вернётся на круги своя.



Что касается коронавируса в целом, то мы должны быть готовы ко всему. Но я убеждён, что мы должны продолжать играть. Нужно соблюдать меры предосторожности, но ни в коем случае нельзя останавливаться. У этого есть две причины: экономическая и социальная», — приводит слова Кьеллини AS.



Сообщалось, что Роналду переносит заболевание без симптомов и чувствует себя хорошо. Впрочем, из-за заражения форвард пропустит матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Швеции (14 октября).



Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в двух матчах чемпионата Италии (два — в основном составе) и забил 3 гола.

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