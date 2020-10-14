Соболев: Дзюба проиграл мне 580 тысяч отжиманий. Не знаю, как будет долг отдавать

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев заявил, что у него не было конфликта с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«Конфликта, по сути, не было, поэтому всё быстро забылось. Играем сейчас с Артемом в FIFA на приставке. Вот буквально за пять минут до вашего интервью он от меня вышел. Проиграл 580 тысяч отжиманий. Это серьёзно (смеётся). Не знаю, как он теперь будет долг отдавать. Ну, может, со временем подкачается маленько», — приводит слова Соболева «Российская газета».

25 августа был объявлен состав сборной России на матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией, однако Александр Соболев из-за конфликта с Артёмом Дзюбой не получил вызова. После этого форвард «Спартака» позвонил нападающему «Зенита». Затем Соболев получил приглашение от Черчесова, так как нападающий Евгений Луценко, который был вызван изначально, получил повреждение.