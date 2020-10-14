Шевченко — о матче с Испанией: игроки сборной Украины всё сказали. Это их победа

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результат матча группового этапа Лиги наций с Испанией (1:0).



«Я думаю, что мне нет смысла что-то говорить. Ребята всё сказали своим отношением, самоотдачей, они приняли перестроения, которые мы предложили. Они до конца исполняли. Это их победа. Это только они. Я рад, что мои слова действуют. Они молодцы. Они приняли этот урок после 1:7. Для нас информативно этот матч много подсказал. В будущем нам будет проще, будем варьировать. У нас есть возможность менять тактику по ходу игры.



Мы сейчас не в состоянии конкурировать кадрово с Испанией. Но мы выиграли всю борьбу, подбирали мячи. Мы хотели выиграть и выиграли. Игра без мяча была основным принципом победы. Мы знали, что будем без мяча. Знали, что они оставят нам шансы. Нам надо было двигаться, перекрывать, создавать численное преимущество. Колоссальная работа.



Кто-то должен в сборной задуматься, есть конкуренция. Очень много положительных моментов. Командная игра и самоотдача — составляющие успеха», — приводит слова Шевченко Ua.tribuna.com.

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