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Александр Соболев: мне было бы интересно попробовать свои силы за границей

Александр Соболев: мне было бы интересно попробовать свои силы за границей
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал переход полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту», отметив, что он и сам заинтересован в переезде в Европу.

«По поводу Лёши уверен, что он на сто процентов заиграет. Что касается меня, мне, конечно, тоже было бы интересно попробовать свои силы за границей. Но у меня нет такого, что обязательно нужно уехать, к примеру, до 25 лет. Тут уж как получится», — приводит слова Соболева «Российская газета».

Соболев перешёл в «Спартак» в январе 2020 года из «Крыльев Советов» на правах аренды за € 500 тыс. Спустя полгода красно-белые выкупили права на игрока за € 4,5 млн В нынешнем сезоне 23-летний форвард провёл 10 матчей в РПЛ, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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