«Мне нравится, что я вижу». Энрике высказался о поражении в матче с Украиной

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал результат матча группового этапа Лиги наций с национальной командой Украины (0:1).



«Нет ничего страшного в том, чтобы не забивать в одной или двух встречах. У нас были шансы, но не было реализации. Мы полностью контролировали игру, но у Украины были неплохие контратаки. Соперник растёт и находится в переходном состоянии. Но мне нравится отношение игроков сборной Испании. Мне нравится, что я вижу», — приводит слова Энрике Marca.



Сборная Украины набрала 6 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице группы 4 Лиги А. Национальная команда Испании (7) лидирует в группе. Соперниками команд по группе 4 являются сборные Германии (6) и Швейцарии (2).



В следующем туре группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Украины сыграет с национальной командой Германии, а Испания проведёт встречу со сборной Швейцарии. Оба матча состоятся 14 ноября.

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