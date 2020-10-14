«Мне нравится, что я вижу». Энрике высказался о поражении в матче с Украиной

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал результат матча группового этапа Лиги наций с национальной командой Украины (0:1).
«Нет ничего страшного в том, чтобы не забивать в одной или двух встречах. У нас были шансы, но не было реализации. Мы полностью контролировали игру, но у Украины были неплохие контратаки. Соперник растёт и находится в переходном состоянии. Но мне нравится отношение игроков сборной Испании. Мне нравится, что я вижу», — приводит слова Энрике Marca.
Сборная Украины набрала 6 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице группы 4 Лиги А. Национальная команда Испании (7) лидирует в группе. Соперниками команд по группе 4 являются сборные Германии (6) и Швейцарии (2).
В следующем туре группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Украины сыграет с национальной командой Германии, а Испания проведёт встречу со сборной Швейцарии. Оба матча состоятся 14 ноября.
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