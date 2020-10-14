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Аргентина победила Боливию в квалификации ЧМ-2022

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Все турниры
  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Аргентина победила Боливию в квалификации ЧМ-2022
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Боливии на своём поле проиграла национальной команде Аргентины со счётом 1:2. Встреча состоялась в Ла-Пасе на стадионе «Эрнандо Силес». Обслуживала матч перуанская бригада арбитров во главе с Диего Аро Суэльдо, ассистировали судьи на линиях Хонни Боссио Монкада и Виктор Раэс Исагирре.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 24-й минуте автором забитого мяча стал Марсело Морено, которому ассистировал Алехандро Чумасеро. Аргентина восстановила равновесие на 45-й минуте благодаря голу Лаутаро Мартинеса. Победный гол на 79-й минуте забил Хоакин Корреа с передачи Мартинеса.

Аргентина, набрав шесть очков, вышла на 1-е место в турнирной таблице отборочного турнира. Боливия (0) — на 10-м месте.

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 2-й тур
13 октября 2020, вторник. 23:00 МСК
Боливия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Морено – 24'   1:1 Мартинес – 45'   1:2 Корреа – 79'
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