Сборная Испании проиграла Украине впервые в своей истории

Сборная Испании уступила Украине (0:1) в матче Лиги наций. Таким образом, украинцы обыграли испанцев впервые за семь матчей, что эти команды провели друг с другом. До этого украинская команда пять раз проиграла и один раз сыграла вничью.

Кроме того, Испания во второй раз за 41 матч уступила команде с постсоветского пространства. В 2016 году испанцы уступили Грузии со счётом 0:1. Сборная России в 1/8 финала ЧМ-2018 обыграла Испанию в серии пенальти, однако основное время матча закончилось со счетом 1:1.

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Украины принимала национальную команду Испании. На 76-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков. Результативную передачу в этом эпизоде отдал украинский нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко.