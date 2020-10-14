Сборная Испании проиграла Украине впервые в своей истории

Сборная Испании уступила Украине (0:1) в матче Лиги наций. Таким образом, украинцы обыграли испанцев впервые за семь матчей, что эти команды провели друг с другом. До этого украинская команда пять раз проиграла и один раз сыграла вничью.
Кроме того, Испания во второй раз за 41 матч уступила команде с постсоветского пространства. В 2016 году испанцы уступили Грузии со счётом 0:1. Сборная России в 1/8 финала ЧМ-2018 обыграла Испанию в серии пенальти, однако основное время матча закончилось со счетом 1:1.
В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Украины принимала национальную команду Испании. На 76-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков. Результативную передачу в этом эпизоде отдал украинский нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко.
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