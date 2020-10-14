Сборная Сан-Марино не проиграла впервые за шесть лет

Сборная Сан-Марино сыграла вничью 0:0 с командой Лихтенштейна в матче Лиги наций. Для команды Сан-Марино это первая за шесть лет встреча, в которой она не потерпела поражение.

В последний раз сан-маринцы набирали очки в 2014 году. 15 ноября они сыграли вничью 0:0 со сборной Эстонии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2016 года, сообщает официальный сайт УЕФА.

За этот период времени худшая сборная Европы согласно рейтингу УЕФА проиграла 40 матчей, пропустив 173 гола и забила лишь четыре мяча.

14 ноября сборная Сан-Марино сыграет с национальной командой Азербайджана.