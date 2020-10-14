Сантуш — о коронавирусе у Роналду: он готов играть
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал информацию о заражении COVID-19 капитана команды Криштиану Роналду. О том, что анализ игрока показал положительный результат, стало известно 12 октября. В данный момент Роналду покинул расположение сборной.
«Криштиану в порядке. Он говорит, что просто хочет играть. Отсутствие любого игрока из-за коронавируса — огромная потеря, но отсутствие Роналду очень ощутима. Но я абсолютно уверен в игроках, которые будут играть.
План не меняется, но серьёзно меняется динамика. Ни одна команда не может стать лучше без лучшего игрока в мире. Но Португалия уже показала, что умеет отвечать на вызовы. Я абсолютно уверен в своих игроках», — приводит слова Сантуша Record.
Кьеллини — о коронавирусе у Роналду: с Криштиану всё в порядке, он загорает
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