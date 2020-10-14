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Квалификация ЧМ-2022. Парагвай обыграл Венесуэлу

Квалификация ЧМ-2022. Парагвай обыграл Венесуэлу
Футбол / Южная Америка 0

На стадионе «Олимпико Метрополитано» в Мериде (Венесуэла) состоялся отборочный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Венесуэлы и Парагвая. В качестве главного арбитра встречу обслуживал колумбиец Александер Гусман Бонилья.

Матч завершился победой парагвайцев со счётом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник клуба MLS «Чикаго Файр» Гастон Хименес. Венесуэльцы имели два отличных шанса забить. Но гол полузащитника «Манчестер Сити», выступающего на правах аренды за «Гранаду», Янхеля Эрреры на 67-й минуте был отменён VAR. Кроме того, Эррера на пятой добавленной минуте на реализовал пенальти.

Ранее сборная Эквадора обыграла команду Уругвая со счётом 4:2, а Аргентина со счётом 2:1 победила Боливию.

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 2-й тур
14 октября 2020, среда. 01:00 МСК
Венесуэла
Окончен
0 : 1
Парагвай
0:1 Хименес – 85'
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