Парти: цель «Арсенала» — победа в АПЛ

Новобранец лондонского «Арсенала» Томас Парти рассказал о своих целях в составе английского клуба.

«Цель „Арсенала“ — победа в Английской Премьер-лиге. Это наша новая цель, это моя личная цель. „Арсенал“ должен вернуться на то место, которое ему полагается занимать. Все в команде хотят что-то выиграть, выиграть все возможные трофеи. Уверен, что такие задачи в „Арсенале“ ставят перед собой абсолютно все, в том числе и я», — приводит слова Парти ESPN.

В последний раз лондонский «Арсенал» становился чемпионом Англии по итогам сезона-2003/2004. «Канониры», которыми тогда руководил Арсен Венгер, не потерпели в том розыгрыше АПЛ ни одного поражения.