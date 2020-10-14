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Хет-трик Неймара помог сборной Бразилии обыграть Перу в матче отбора ЧМ-2022

Хет-трик Неймара помог сборной Бразилии обыграть Перу в матче отбора ЧМ-2022
Футбол / Прочие турниры 0

Завершился матч второго тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в Южной Америке между национальными командами Перу и Бразилии. Встреча состоялась в городе Лима (Перу) на стадионе «Насьональ» и завершилась победой бразильцев со счётом 4:2.

В составе победителей хет-триком отличился Неймар (дважды с пенальти) и ещё один гол забил Ришарлисон. За сборную Перу забивали Андре Каррильо и Ренато Тапиа. В конце матча сборная Перу осталась вдевятером после удаления Карлоса Каседа и Карлоса Самброно.

Сборная Бразилии одер; ала вторую победу подряд на турнире. Ранее команда обыграла сборную Боливии. Сборная Перу в свою очередь в предыдущем матче сыграла вничью с Парагваем.

Чемпионат мира в Катаре в 2022 году станет уникальным по многим параметрам. Это первый турнир, который пройдёт зимой, в разгар европейского клубного сезона. Катар станет также первой страной арабского мира, которая примет этот турнир.

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 2-й тур
14 октября 2020, среда. 03:00 МСК
Перу
Окончен
2 : 4
Бразилия
1:0 Каррильо – 6'   1:1 Неймар – 28' (пен)   2:1 Тапиа – 59'   2:2 Ришарлисон – 64'   2:3 Неймар – 83' (пен)   2:4 Неймар – 90+4'
Удаления: Каседа – 86', Самбрано – 89' / нет
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