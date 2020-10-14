«При всём уважении к вам, феномен». Неймар о 2-м месте в списке лучших бомбардиров сборной

Неймар прокомментировал выход на второе место в списке лучших бомбардиров сборной Бразилии. Напомним, в матче второго тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в Южной Америке сборная Бразилии обыграла национальную команду Перу со счётом 4:2.

Хет-триком в этой встрече отметился Неймар. Таким образом, бразилец вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в сборной Бразилии, забив 64 гола. Он обогнал Роналдо, у которого в активе 62 гола за сборную. Возглавляет рейтинг лучших бомбардиров сборной Бразилии Пеле, который забил 77 голов.

«При всём моём уважении к вам, феномен», — написал Неймар в своём «инстаграме», опубликовав фото Роналдо.

Посмотреть запись можно в «инстаграме» Неймара.

В следующем матче квалификации чемпионата мира 2022 года сборной Бразилии предстоит провести матч с национальной командой Венесуэлы. Игра пройдёт 12 ноября.