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Суарес побил рекорд Роналдо и стал лучшим бомбардиром южноамериканских сборных

Суарес побил рекорд Роналдо и стал лучшим бомбардиром южноамериканских сборных
Футбол / Южная Америка 0

Нападающий сборной Уругвая и «Атлетико» Луис Суарес вышел на первое место в списке лучших бомбардиров южноамериканских сборных в официальных матчах. Форвард забил 41 гол и обошёл бразильца Роналдо и аргентинца Лионеля Месси – у них по 39 мячей.

14 октября на стадионе «Ла Каса Бланка» в Кито (Эквадор) состоялся отборочный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Эквадора и Уругвая. Главным арбитром матча стал колумбиец Вильмар Рольдан Перес. Встреча завершилась победой эквадорцев со счётом 4:2.

В первом тайме отличились Мойсес Кайседо и Майкл Эстрада. Во втором тайме Эстрада сделал дубль, ещё один мяч записал на свой счёт Госало Плата. В концовке встречи уругвайцы смогли отыграть два мяча — форвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес дважды реализовал пенальти.

Неймар обогнал Роналдо и занял второе место в списке лучших бомбардиров сборной Бразилии
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