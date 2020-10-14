Суарес побил рекорд Роналдо и стал лучшим бомбардиром южноамериканских сборных

Нападающий сборной Уругвая и «Атлетико» Луис Суарес вышел на первое место в списке лучших бомбардиров южноамериканских сборных в официальных матчах. Форвард забил 41 гол и обошёл бразильца Роналдо и аргентинца Лионеля Месси – у них по 39 мячей.
14 октября на стадионе «Ла Каса Бланка» в Кито (Эквадор) состоялся отборочный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Эквадора и Уругвая. Главным арбитром матча стал колумбиец Вильмар Рольдан Перес. Встреча завершилась победой эквадорцев со счётом 4:2.
В первом тайме отличились Мойсес Кайседо и Майкл Эстрада. Во втором тайме Эстрада сделал дубль, ещё один мяч записал на свой счёт Госало Плата. В концовке встречи уругвайцы смогли отыграть два мяча — форвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес дважды реализовал пенальти.
- 14 октября 2020
-
09:44
-
09:30
-
09:24
-
09:01
-
08:46
-
08:37
-
08:30
-
07:22
-
06:47
-
06:21
-
06:08
-
05:33
-
05:19
-
05:04
-
04:49
-
04:36
-
04:18
-
04:05
-
03:46
-
03:22
-
03:01
-
02:32
-
02:14
-
01:52
-
01:26
-
00:56
-
00:36
-
00:29
-
00:19
-
00:05
- 13 октября 2020
-
23:52
-
23:43
-
23:36
-
23:35
-
23:17