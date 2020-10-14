Скопинцев: если перебарщивал с соусами, Карпин давал свою веганскую тарелку и забирал мою

Бывший защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев, ныне выступающий за московское «Динамо», поделился воспоминаниями о работе под руководством главного тренера жёлто-синих Валерия Карпина.



«Без преувеличения могу сказать, что все тренеры, с которыми я когда-либо работал, — харизматичные люди. Наверное, выделил бы Валерия Карпина. С ним связано очень много различных историй, необычных и забавных. Хотя в первую очередь он, конечно, личность, настоящая глыба.



Например, в день игры мог заставлять футболистов стоять в бочке со льдом, если летом была вечерняя игра, например. Стоял сам с секундомером, всё замерял. Далеко не у всех такой подход к подготовке к матчам. С питанием тоже были забавные истории. Скажем, если я на обеде с соусами перебарщивал, он мог мне дать свою веганскую тарелку, а себе забрать мою. И всегда сопровождал это забавными комментариями. Что-то вроде: «Тебе будет только лучше, а мне уже всё равно», — цитирует Скопинцева «Р-Спорт».

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