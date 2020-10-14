Бывший тренер «Рубина» Докампо будет помогать Рахимову в «Уфе»

«Уфа» намерена назначить бывшего тренера «Рубина» Эдуардо Докампо помощником в новый штаб Рашида Рахимова. У испанского специалисты возникли сложности с оформлением рабочей визы. После завершения всех формальностей Докампо сможет занять место на скамейке запасных клуба из Уфы. В штабе Рахимова тренер будет заниматься тактикой, сообщает «БИЗНЕС Online». Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.



До «Рубина» Эдуардо работал в системе «Атлетика» Бильбао, в сборной Беларуси и киевском «Динамо». В декабре прошлого года он был уволен из казанского клуба вместе с Романом Шароновым.



11 октября «Уфа» на своём официальном сайте объявил о назначении Рашида Рахимова на пост главного тренера. Последним местом работы Рахимова был «Ахмат», который он возглавлял с 2018 по 2019 год. В ходе карьеры специалист тренировал «Амкар», «Локомотив» и австрийскую команду «Адмира Ваккер».

Рашид Рахимов возглавил «Уфу»