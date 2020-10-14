Защитник «Спортинга» Ристовски отказался переходить в «Динамо»
Македонский защитник «Спортинга» Стефан Ристовски отказался от перехода в московское «Динамо». Клубы договорились об арендном соглашении, но 28-летний игрок хочет продолжить карьеру в другом клубе.
«Спортинг» требовал полноценный трансфер, но клубы сошлись на годичной аренде с возможным правом выкупа за € 3 млн. Из-за нежелания Ристовски переговоры на данный момент прекращены, сообщает A Bola.
В 2018 году Ристовски перешёл в «Спортинг» из «Риеки» за € 1,15 млн. В составе португальского клуба игрок провёл 82 матча и отдал девять результативных передач. В сезоне-2020/2021 македонский защитник ни разу не попал в заявку. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость Ристовски в € 3,5 млн.
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