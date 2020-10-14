Розыгрыш двух годовых подписок на Okko Спорт. Участвуй!
Телеграм-канал «PRO Английский футбол» проводит розыгрыш двух годовых подписок на Okko Спорт. Условия участия в конкурсе предельно просты – достаточно подписаться на каналы «PRO Английский футбол» и Okko Спорт, а также подтвердить своё согласие на условия, нажав на кнопку «Участвовать» под постом. Итоги будут подведены 16 октября.
Смотрите все матчи английской Премьер-лиги в прямом эфире на Okko Спорт. Смотреть матчи можно в прямом эфире или в записи. Не пропустите ни одного момента АПЛ. Записи трансляций можно смотреть на любом популярном устройстве.
Okko Спорт эксклюзивно покажет матчи Лиги наций КОНКАКАФ и квалификации ЧМ-2022
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