Розыгрыш двух годовых подписок на Okko Спорт. Участвуй!

Телеграм-канал «PRO Английский футбол» проводит розыгрыш двух годовых подписок на Okko Спорт. Условия участия в конкурсе предельно просты – достаточно подписаться на каналы «PRO Английский футбол» и Okko Спорт, а также подтвердить своё согласие на условия, нажав на кнопку «Участвовать» под постом. Итоги будут подведены 16 октября.

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