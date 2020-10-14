Главный инженер стадиона «Нижний Новгород» задержан во время получения взятки

Главный инженер стадиона «Нижний Новгород» Артём Пономарёв был задержан сотрудниками ФСБ, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Пономарёва поймали на взятке от подрядчиков. Ранее он предложил подрядчикам заплатить ему, чтобы он не рассказывал руководству об их плохой работе. Когда Пономарёву принесли деньги, он захотел сделать выплаты ежемесячными. На следующий месяц его взяли с поличным.
Против Пономарёва возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 уголовного кодекса («Получение взятки»).
Напомним, стадион «Нижний Новгород» был построен к чемпионату мира 2018 года и вмещает почти 45 тыс. зрителей. На арене прошло шесть матчей мундиаля, в том числе встречи 1/8 и 1/4 финала. Сборная России во время турнира не провела на этом стадионе ни одной игры. В настоящее время домашние матчи на арене проводит «Нижний Новгород», выступающий в ФНЛ.
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