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«Спартак» пошутил на тему коронавируса у Криштиану Роналду. Твит быстро стал популярным

«Спартак» пошутил на тему коронавируса у Криштиану Роналду. Твит быстро стал популярным
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Спартака» в англоязычном клубном аккаунте в «Твиттере» пошутила над новостью о выявлении коронавируса у нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Что ж, это значит, что «Вулверхэмптон» остался без половины состава перед матчем на выходных», — написали представители красно-белых.

Шутка про английский клуб, за который выступает сразу несколько португальцев, среди которых Руй Патрисиу, Нелсон Семеду, Даниэл Поденсе, Жоау Моутинью и Рубен Невеш, быстро приобрела популярность. За 13 часов пост набрал почти 48 тыс. лайков и более 6,5 тыс. ретвитов.

Спустя некоторое время пресс-служба «Спартака» опубликовала новое сообщение: «Самый залайканный твит в истории российского футбола… А «Вулверхэмптон» даже не играет на выходных… У них матч в понедельник».

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К счастью, чувствует себя хорошо.
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