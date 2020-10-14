Гендиректор «Зенита»: переговоры по Чистякову и Терентьеву в завершающей стадии

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о трансфере Дениса Терентьева в «Ростов» и покупке Дмитрия Чистякова в обратном направлении.



«Мы находимся в заключительной стадии переговоров по переходам Чистякова и Терентьева. Это не обмен, а два отдельных трансфера. Терентьев — универсальный игрок, который может сыграть как справа, так и слева.



Что касается Чистякова, то мы следим за всеми российскими игроками, которые могут сейчас или позже соответствовать нашим требованиям», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



28-летний Терентьев является воспитанником «Зенита», в составе которого начал карьеру в 2012 году. Поиграв в аренде за «Томь», футболист в 2015 году перешёл в «Ростов», где провёл два года и вернулся в стан сине-бело-голубых. В прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Уфу».



26-летний Чистяков также начинал карьеру в «Зените», а впоследствии играл за «Шинник» и «Тамбов». За «Ростов» выступает с прошлого года.

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