Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гендиректор «Зенита»: переговоры по Чистякову и Терентьеву в завершающей стадии

Гендиректор «Зенита»: переговоры по Чистякову и Терентьеву в завершающей стадии
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о трансфере Дениса Терентьева в «Ростов» и покупке Дмитрия Чистякова в обратном направлении.

«Мы находимся в заключительной стадии переговоров по переходам Чистякова и Терентьева. Это не обмен, а два отдельных трансфера. Терентьев — универсальный игрок, который может сыграть как справа, так и слева.

Что касается Чистякова, то мы следим за всеми российскими игроками, которые могут сейчас или позже соответствовать нашим требованиям», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

28-летний Терентьев является воспитанником «Зенита», в составе которого начал карьеру в 2012 году. Поиграв в аренде за «Томь», футболист в 2015 году перешёл в «Ростов», где провёл два года и вернулся в стан сине-бело-голубых. В прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Уфу».

26-летний Чистяков также начинал карьеру в «Зените», а впоследствии играл за «Шинник» и «Тамбов». За «Ростов» выступает с прошлого года.

«Ростов» близок к покупке Терентьева за € 300 тыс. Чистяков перейдёт в «Зенит»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020