Гендиректор «Зенита»: переговоры по Чистякову и Терентьеву в завершающей стадии

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о трансфере Дениса Терентьева в «Ростов» и покупке Дмитрия Чистякова в обратном направлении.
«Мы находимся в заключительной стадии переговоров по переходам Чистякова и Терентьева. Это не обмен, а два отдельных трансфера. Терентьев — универсальный игрок, который может сыграть как справа, так и слева.
Что касается Чистякова, то мы следим за всеми российскими игроками, которые могут сейчас или позже соответствовать нашим требованиям», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
28-летний Терентьев является воспитанником «Зенита», в составе которого начал карьеру в 2012 году. Поиграв в аренде за «Томь», футболист в 2015 году перешёл в «Ростов», где провёл два года и вернулся в стан сине-бело-голубых. В прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Уфу».
26-летний Чистяков также начинал карьеру в «Зените», а впоследствии играл за «Шинник» и «Тамбов». За «Ростов» выступает с прошлого года.
- 14 октября 2020
-
14:10
-
13:44
-
13:44
-
13:37
-
13:30
-
13:28
-
12:42
-
12:31
-
11:56
-
11:49
-
11:39
-
11:23
-
11:17
-
11:10
-
11:05
-
10:40
-
10:10
-
10:07
-
09:44
-
09:30
-
09:24
-
09:01
-
08:46
-
08:37
-
08:30
-
07:22
-
06:47
-
06:21
-
06:08
-
05:33
-
05:19
-
05:04
-
04:49
-
04:36
-
04:18