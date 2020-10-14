Сёмин: поведение Кикнадзе в Катаре — самый высокий уровень некорректности

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о поведении генерального директора клуба Василия Кикнадзе на сборе в Катаре.
«Я начал понимать, что контракт не продлят, ещё в Катаре, когда Кикнадзе стал к игрокам ходить и рассказывать, что мы тренера будем менять. А тогда было три важных игры, которые тогда определяли, займём мы второе место или нет. Я считаю, что это самый высокий уровень некорректности, какой только может быть. Мало ли, что тебе Сёмин не нравится, но у тебя есть клуб, за который ты должен себя хорошо вести.
Мне рассказали, но я и сам увидел. Моя реакция? Матч с «Зенитом» хороший был? Хороший. Игра в «Ростове», которую надо было выигрывать. Проиграй мы, второе место не занимали бы. Победа над «Ахматом», когда многие обстоятельства были против нас. Вот и вся моя реакция.
Я не смог убедить руководителей РЖД, что этот путь в никуда. Для меня это было разочарованием. Но были рекомендации УЕФА продлить контракты из-за пандемии, чтобы закончить чемпионат: как игрокам, так и тренерскому составу. Но, наверное, всё могло быть немножко по-другому. Мягко говоря.
Я имел пять минут беседы с Мещеряковым, после которой я ушёл. Пришёл к нему в кабинет, а Кикнадзе, смелый человек, не нашёл силы, чтобы прийти и за столом сказать, мол, так и так, мы вот, что решили. Он не смог этого сделать», — сказал Сёмин в новом выпуске ютуб-шоу «Сычев подкаст и Денис Казанский».
- 14 октября 2020
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