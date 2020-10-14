«Лучший гол сезона». Игрок «Урала-2» забил, когда ему в голову попали мячом на 92-й минуте
13 октября состоялся матч 11-го тура ПФЛ «КАМАЗ» — «Урал-2». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2. На 12-й минуте Евгений Татаринов открыл счёт, но ещё до конца первого тайма Руслан Галиакберов забил ответный мяч. После перерыва «Урал-2» вышел после точного удара Артёма Шаболина. На 80-й минуте Юрий Кириллов сравнял счёт. В компенсированное время Татаринов забил курьёзный мяч и принёс клубу из Екатеринбурга победу. «Урал-2» набрал 15 очков и переместился на девятое место в турнирной таблице. «КАМАЗ» (19) остался на пятой строчке.
«В ПФЛ сыграна пока треть матчей, но лучший гол сезона, похоже, уже забит!
Евгений Татаринов на 90+2 оформил в ворота вот такой шедевр», — написала пресс-служба «Урала» в «твиттере».
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