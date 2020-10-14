Юрий Сёмин: в школе выпили вина. Отец сильно отстегал ремнём, были большие синяки

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился воспоминаниями о случае из детства, который больше всего ему запомнился.
«Самое яркое воспоминание из детства? Кажется, в 7-м или 8-м классе в школе было какое-то мероприятие, и кто-то принёс вино. Все ребята его выпили, и как-то стало не очень хорошо, хотя должно было быть наоборот. Отец это увидел, взял ремень и очень сильно меня отстегал. Я запомнил это на всю жизнь. У меня были очень большие синяки, а на тренировки не пускали ещё целый месяц», — сказал Сёмин в ролике на канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский» в YouTube.
Сёмин покинул «Локомотив» минувшим летом по истечении контракта. Новым наставником «железнодорожников» стал серб Марко Николич.
Помимо «Локомотива», в который Сёмин приходил в качестве тренера четыре раза, специалист возглавлял московское и киевское «Динамо», «Габалу», «Мордовию», «Анжи», сборную России и ряд других команд.
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