Рибалта склоняется к тому, чтобы покинуть «Зенит» по истечении контракта

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта склоняется к тому, чтобы покинуть «Зенит» по истечении своего контракта. Об этом «Чемпионату» сообщили источники, знакомые с ситуацией.
«В клубе усиливаются позиции Андрея Аршавина, а Хавьер недоволен некоторыми аспектами работы. Например, тем, что трансферы российских футболистов с ним не согласовываются. Один из самых ярких примеров — трансфер Сутормина», — сообщил источник «Чемпионату».
Испанец был назначен спортивным директором «Зенита» 31 июля 2018 года. Он начал профессиональную карьеру в июле 2008 года в «Торино», где работал скаутом. Через год, летом 2009 года, перешёл на аналогичную должность в «Милане», а спустя ещё два года стал главным скаутом итальянской «Новары».
В 2012 году Хавьер Рибалта присоединился к «Ювентусу», где работал на протяжении пяти лет. В этот период туринский клуб осуществил трансферы Дани Алвеса, Кингсли Комана, Фернандо Льоренте, Сами Хедиры, Поля Погба, Альваро Мораты, Алекса Сандро, Пауло Дибалы и других игроков. До перехода в «Зенит» Рибалта работал главным скаутом «Манчестер Юнайтед».
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