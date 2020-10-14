Ломовицкий: Венгрия и Словения, ждите нас! Дальше – больше!

Полузащитник «Спартака» и молодёжной сборной России Александр Ломовицкий, выступающий на правах аренды за тульский «Арсенал», прокомментировал выход национальной команды на чемпионат Европы—2021.
«Сегодня эмоции уже немного улеглись. И я бы хотел сказать огромное спасибо всем, кто поддерживал, верил и переживал за нас! Мы проделали тяжёлый и долгий путь, и без вашей поддержки, поддержки наших болельщиков нам было бы в разы труднее. Благодарю тренерский штаб молодёжной сборной за оказанное мне доверие. Рад, что, несмотря на все сложности, нам удалось справиться с задачей и выйти на Евро. Венгрия и Словения, ждите нас! Дальше – больше! Горжусь, что являюсь частью молодёжной сборной России», — написал Ломовицкий в своём «инстаграме».
Ломовицкий является воспитанником «Спартака», а за главную команду красно-белых выступал с 2017 года. В прошлом сезоне также на правах аренды играл за тульский «Арсенал».
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