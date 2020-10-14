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«Если Криштиану разбудит мир, то он послан богом». Сестра Роналду назвала COVID-19 обманом

«Если Криштиану разбудит мир, то он послан богом». Сестра Роналду назвала COVID-19 обманом
Футбол / Италия 0

Катя Авейру, сестра нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, в своём «инстаграме» отреагировала на новость о заражении её брата коронавирусом.

«Если Криштиану призван разбудить весь мир, то, должна сказать, этот португалец действительно послан нам богом. Спасибо!

Сегодня тысячи людей, которые так сильно верили в эту пандемию, в тесты и меры предосторожности, всё поймут, как и я. Это самый большой обман, который я видела в своей жизни. Сегодня я прочитала одну фразу и встала, чтобы поаплодировать. «Хватит дурачить весь мир». Люди, откройте глаза, пожалуйста», — написала Катя.

О заражении Роналду коронавирусом стало известно накануне, 13 октября. При этом днём ранее он выложил совместное фото с партнёрами по сборной Португалии.

Роналду решил вернуться на карантин в Италию. Это может позволить ему сыграть с «Барсой»
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