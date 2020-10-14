Михаил Кержаков: думаю, «Спартак» будет до конца за чемпионство бороться

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков оценил шансы «Спартака» в чемпионской гонке.

«Думаю, что „Спартак“ будет в медалях. Не знаю в каких, но будет. Я думаю, сейчас несколько команд на золото претендуют. Помнишь, я тебе говорил, что «Спартак» прибавит? И это хорошо для нашего чемпионата. Помню нашу последнюю игру со «Спартаком» — неплохая была. Если бы 70-80 процентов игр таких было в нашей лиге, это был бы плюс для нашего чемпионата, и немножко по-другому мы бы выступали в еврокубках. Другая скорость и другая конкуренция.



Мне хотелось бы, чтобы мы чемпионами были, естественно. Я думаю, «Спартак» будет до конца за чемпионство бороться. Пускай они будут вторые тогда. Но пускай отрыв будет побольше, чтобы не было скандалов и истерик», — приводит слова Кержакова «Фонтанка».