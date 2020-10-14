Хавбек России U21 Глебов: следующая цель – выйти в финал Евро и выиграть его

Полузащитник «Ростова» и молодёжной сборной России Данил Глебов поделился впечатлениями от выхода национальной команды на чемпионат Европы—2021.



«В квалификации были сложные игры и моменты, но мы продолжали гнуть свою линию, показывали футбол, который просит тренерский штаб. У нас достаточно сильная команда, хороший подбор игроков. Если дальше будем продолжать гнуть свою линию, можем далеко пройти. Моя следующая цель – выйти в финал и выиграть его.



Начало игры с Латвией было тяжёлым, соперник цеплялся и кусался, видно было, что они вышли, как на последний бой. Мы забили гол, контролировали мяч, а после перерыва стали больше оказывать давление, и они расклеились», – приводит слова Глебова пресс-служба «Ростова».

В матче предварительного турнира чемпионата Европы–2021 среди команд U21 сборная Латвии принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Сконто» в Риге и завершилась победой гостей со счётом 4:1. Сборная России набрала 23 очка и занимает первое место в турнирной таблице группы 5, что гарантирует ей выход в финальную стадию чемпионата Европы.