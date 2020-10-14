«Зенит» представил кампанию к Лиге чемпионов сезона-2020/2021

Пресс-служба «Зенита» объявила о начале кампании «Поднять паруса!» к старту Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Каждый из футболистов основного состава «Зенита» получил собственный прототип с точки зрения военного дела. Александр Ерохин представлен в образе зоркого лейтенанта, защищающего границы от внезапных вторжений, Малком и Дуглас Сантос — артиллеристов, обеспечивающих огневую поддержку, а Ярослав Ракицкий — лихого и бесстрашного казака. Футболисты и тренерский штаб «Зенита» приняли непосредственное участие в ролике, озвучив своих персонажей.

«В новом сезоне мы объявляем о старте кампании #ПоднятьПаруса, призванной объединить все матчи «Зенита» в самом престижном клубном турнире — Лиге чемпионов УЕФА. Сине-бело-голубые продолжают чтить традиции города, чья судьба неразрывно связана с покорением морской стихии. Санкт-Петербург — город-порт, в котором зародилось морское могущество России, флот Петра Великого. Морскому кличу «Поднять паруса!» мы придаём новый футбольный образ, символизирующий командный дух и готовность к путешествию, полному приключений», — сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Видео можно посмотреть в официальном канале «Зенита» на YouTube.