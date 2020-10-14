Хавбек «Ювентуса» Маккенни вслед за Роналду заразился коронавирусом

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни заразился коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба туринского клуба.

«Ювентус» сообщает, что во время тестов, предусмотренных действующим протоколом, у Уэстона Маккенни был выявлен положительный результат на COVID-19. В соответствии с регламентом и протоколом сегодня вечером команда ушла в фидуциарную изоляцию. Эта процедура позволит всем лицам, не относящимся к заражённым, проводить регулярные тренировки и матчи, но не позволит контактировать с людьми вне группы", — сообщается на сайте клуба.

Полузащитник «Шальке-04» Уэстон Маккенни на правах аренды перешёл в «Ювентус» в конце августа.

Ранее стало известно, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и тренер «Ювентуса» U23 Ламберто Дзаули заразились коронавирусом.