Хавбек «Ювентуса» Маккенни вслед за Роналду заразился коронавирусом

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни заразился коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба туринского клуба.
«Ювентус» сообщает, что во время тестов, предусмотренных действующим протоколом, у Уэстона Маккенни был выявлен положительный результат на COVID-19. В соответствии с регламентом и протоколом сегодня вечером команда ушла в фидуциарную изоляцию. Эта процедура позволит всем лицам, не относящимся к заражённым, проводить регулярные тренировки и матчи, но не позволит контактировать с людьми вне группы", — сообщается на сайте клуба.
Полузащитник «Шальке-04» Уэстон Маккенни на правах аренды перешёл в «Ювентус» в конце августа.
Ранее стало известно, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и тренер «Ювентуса» U23 Ламберто Дзаули заразились коронавирусом.
- 14 октября 2020
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