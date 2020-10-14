Тедеско рассказал, за счёт чего завоевал доверие игроков «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью Леониду Трахтенбергу ответил на вопрос, как ему удалось завоевать авторитет среди футболистов московской команды.

«Заметил, что во многих историях о России фигурирует водка. Это Россия, мне нравится. У нашего тренерского штаба изначально была поддержка Томаса Цорна. Он помогал нам как в плане внедрения наших идей, так и бытовых вопросов. В самом начале всегда возникает много подобных вопросов. Нужно было адаптироваться как в «Спартаке», так и в России.

Чтобы завоевать доверие игроков, наладить с ними связь, самое важное — показать, что мы хотим помочь. Неважно, сколько тебе лет, откуда ты. Вот и всё. Конечно, если есть прошлое в клубе, тебе гораздо легче", — сказал Тедеско в видео на YouTube-канале «Спартака».