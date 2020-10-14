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«Тамбов» подписал защитника сборной Беларуси

«Тамбов» подписал защитника сборной Беларуси
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Тамбова» объявила о переходе 27-летнего белорусского защитника тульского «Арсенала» Максима Володько.

«Тамбов» подписал контракт с белорусским защитником Максимом Володько. Соглашение рассчитано по схеме «1+1». Футболист уже внесён в заявочный лист нашего клуба. Володько — семикратный чемпион Беларуси в составе БАТЭ, обладатель Кубка и пятикратный обладатель Суперкубка страны. В составе борисовского клуба Максим провёл более 50 матчей в еврокубках, включая групповые стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы. Имеет в своем активе 32 матча за сборную Беларуси. С 2019 года выступал за тульский «Арсенал». Добро пожаловать в «Тамбов», — говорится в официальном «инстаграме» тамбовского клуба.

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