Сандро Шварц возглавил московское «Динамо»

Новым главным тренером московского «Динамо» назначен Сандро Шварц. Ранее «Чемпионат» сообщал, что Шварц является главным кандидатом на пост наставника бело-голубых.
«Сандро Шварц назначен главным тренером «Динамо»! Контракт с немецким специалистом подписан до конца сезона-2021/2022. Помощниками нового тренера станут Волкан Булут и Андрей Воронин. Добро пожаловать в «Динамо», Сандро!» — говорится в официальном «твиттере» «Динамо».
Сандро Шварц был уволен из «Майнца» в ноябре 2019 года из-за неудовлетворительных результатов команды в Бундеслиге. Специалист возглавлял команду с 2017 года, а до этого четыре года был наставником «Майнца» U19 и второй команды красно-белых. Будучи профессиональным футболистом, Шварц сыграл за «Майнц» более 100 матчей. Как тренер, Шварц также возглавлял ФК «Эшборн», который выступал в Региональной лиге Германии.
29 сентября «Динамо» подтвердило уход Кирилла Новикова с поста главного тренера команды. Специалист подал в отставку после матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:1). Руководство приняло решение удовлетворить заявление.
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