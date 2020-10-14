«Локомотив» объявил о переходе Джорджевича в «Арсенал»
Пресс-служба московского «Локомотива» сообщила о переходе нападающего Луки Джорджевича в тульский «Арсенал».
«Лука Джорджевич перешёл в „Арсенал“ на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона. Мы желаем Луке удачи в новой команде!» — говорится в сообщении на сайте клуба.
«Чемпионат» ранее сообщал, что тульский «Арсенал» хочет взять в аренду Джорджевича и поборется за игрока с «Уралом».
Джорджевич перешёл в «Локомотив» летом 2019 года из петербургского «Зенита». Сумма трансфера составила € 2,5 млн. В нынешнем сезоне 26-летний форвард трижды попал в заявку «Локомотива» на матчи Российской Премьер-Лиги, но на поле так и не вышел. Контракт игрока с российским клубом действует до лета 2023 года.
«Арсенал» и «Урал» поборются за Джорджевича
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