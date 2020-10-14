Россия — Венгрия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

Сегодня, 14 октября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в группе 3 дивизиона В между национальными командами России и Венгрии. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Начало — в 21:45 мск.
Обслужит матч английская бригада арбитров под руководством Майкла Оливера, ассистировать будут судьи на линиях Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт.
Сборная России, набрав семь очков, занимает первое место в турнирной таблице группы 3. Венгрия (6) — на втором месте. В 1-м туре Россия победила Сербию (3:1), во 2-м — добилась победы над Венгрией (3:2), в 3-м — сыграла вничью с Турцией (1:1). Венгрия обыграла Турцию (1:0) и Сербию (1:0).
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча Россия — Венгрия.
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