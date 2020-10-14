«Балтика» объявила о переходе хавбека «Болоньи» Валенсии

Калининградская «Балтика» взяла в аренду полузащитника «Болоньи» Хуана Мануэля Валенсию.

«Между «Балтикой» и футбольным клубом «Болонья» достигнута договорённость о переходе на правах аренды атакующего полузащитника Хуана Мануэля Валенсии.⁣⁣ Ему 22 года, родом из Колумбии, где занимался футболом в Академии ФК «Кортулуа». За взрослую команду выступал в первой колумбийской лиге.

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В январе 2017-го Хуан Мануэль перебрался на Апеннины – заключил контракт с ФК «Болонья», семикратным чемпионом Италии, и дебютировал в Серии А.⁣ Последний сезон Валенсия провёл на правах аренды в ФК «Реджана» и помог этой команде пробиться в Серию В.⁣⁣ В «Балтике» Хуан Мануэль будет выступать до окончания сезона-2020/2021», — сообщается на странице «Балтики» в «Инстаграме».