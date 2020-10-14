Рауш: год в аренде в «Вольфсбурге» вернёт Филиппу былую уверенность в своих силах

Защитник московского «Динамо» Константин Рауш прокомментировал переход партнёра по команде нападающего Максимилиана Филиппа в «Вольфсбург» на правах аренды.

«Точно сказать не могу, что побудило Филиппа перейти в «Вольфсбург». Но я с Милли хорошо общаюсь и знаю, что последнее время у него был непростой период. Сами понимаете, что, когда игрок приходит в клуб за такие деньги (€ 20 млн. — Прим. „Чемпионата“), от него всегда ждут прекрасной игры и много голов. В последнее время не всё получалось, поэтому он очень расстраивался, домой уходил в не самом хорошем настроении. Я пытался ему помочь. Думаю, что этот год в аренде вернёт ему былую уверенность в своих силах. Он будет дома, в Германии, с мамой и друзьями, и когда Филипп вернётся в «Динамо», он очень сильно поможет нам. Если чувствуешь себя не на сто процентов уверенным, лучше уйти в аренду и через год вернуться.



Когда Филипп начал забивать, все видели, что это хороший футболист, говорили, что адаптация прошла супер. Затем некоторые матчи он провёл не очень, и сразу всё стало плохо. Я думаю, что нельзя к этому вопросу подходить так просто, так однозначно: нельзя говорить, что всё супер, когда игрок забивает, и нельзя сказать, что всё плохо, когда он не забивает. У Милли очень мягкий характер, и если он не чувствует доверия, он не может на сто процентов показывать свой уровень. А что касается процесса адаптации, то, моё мнение, он прошёл очень здорово. Рома Нойштедтер ему много помогал, я помогал. Мы всегда были рядом. Так что, повторюсь, возможно, решение уйти в аренду было самым верным, и через год он вернётся сильнее», — приводит слова Рауша «Матч ТВ».