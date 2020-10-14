Воронин: в «Динамо» начинается крайне интересный этап, частью которого буду я

Помощник главного тренера «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал своё назначение.
«Во-первых, хочу сказать, что я очень рад тому факту, что снова буду в «Динамо»! Я провёл здесь яркие годы игровой карьеры, надеюсь провести и яркие годы тренерской. Начинаю её в штабе Сандро Шварца. Мы вместе играли три года, и могу сказать, что человеческие качества у Сандро на высоте. В «Динамо» начинается новый крайне интересный этап, частью которого буду и я», — приводит слова Воронина пресс-служба московского клуба.
Сандро Шварц сегодня, 14 октября, был назначен главным тренером «Динамо». Контракт с немецким специалистом подписан до конца сезона-2021/2022. Помощниками нового тренера станут Волкан Булут и Андрей Воронин.
Шварц был уволен из «Майнца» в ноябре 2019 года из-за неудовлетворительных результатов команды в Бундеслиге. Специалист возглавлял команду с 2017 года, а до этого четыре года был наставником «Майнца» U19 и второй команды красно-белых.
- 14 октября 2020
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